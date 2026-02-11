Dl Ucraina | Rizzo Dsp ' da Futuro nazionale pessimo spettacolo'

La politica italiana si divide ancora sulla questione dell’invio di armi in Ucraina. Rizzo, rappresentante della Dsp, non ha dubbi: definisce la situazione “una finzione” e “uno spettacolo pessimo”. Parla di una situazione che somiglia più a una commedia che a un confronto serio. La tensione tra le forze politiche resta alta, con alcuni che criticano apertamente le decisioni del Governo, mentre altri si oppongono all’invio di armi, creando un clima di confusione e divisione.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Siamo alle comiche. È tutta una finzione, un pessimo spettacolo. Se si dice, giustamente, di essere contro l'invio delle armi in Ucraina, quando il Governo mette su questo tema la fiducia, si vota contro (la fiducia). Cosa che non fanno i suoi tre deputati, che votano addirittura a favore. Spiace davvero. Non si possono prendere in giro gli italiani". Così Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia sovrana e popolare in merito alla scelta dei deputati di Futuro nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

