Il rappresentante di Dsp, Rizzo, ha dichiarato di mantenere un atteggiamento di cordialità nei confronti del generale Vannacci, pur precisando che dal punto di vista politico non ci siano più interessi o coinvolgimenti diretti. La nota riflette un approccio distaccato e rispettoso, sottolineando la volontà di mantenere un rapporto di cortesia senza però alimentare ulteriori impegni o aspettative politiche.

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Ho, e abbiamo come Dsp, guardato con attenzione alla vicenda politica in cui si è cimentato il generale Vannacci. Molte sue affermazioni erano condivisibili, specialmente sul piano internazionale, per la pace e contro la guerra; ma ora, in attesa dell'ennesimo incontro chiarificatore con Salvini, non si può dire che abbia le idee chiare sul suo posizionamento politico. La Lega, in questo periodo, ha detto anche cose giuste, ma, alla fine, ha votato tutto il votabile, dall'ultimo pacchetto di armi all'Ucraina della scorsa settimana al non porre la fiducia al Governo sulla trappola mortale per l'economia, l'agricoltura e i consumatori italiani, costituito dal Mercosur. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lega: Rizzo (Dsp), 'resta cordialità con Vannacci ma politicamente non ci interessa più'

Leggi anche: Dsp: sabato 15 novembre Rizzo presenta biografia con 'bersagliera' team Vannacci

Leggi anche: Lega, Zaia: "Vannacci non è un problema che ci sia o no, è un vicesegretario…"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Marco Rizzo svela il complotto: Vannacci eliminato per aver toccato il nervo più scomodo dello Stato

Lega: Rizzo (Dsp), 'resta cordialità con Vannacci ma politicamente non ci interessa più'Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Ho, e abbiamo come Dsp, guardato con attenzione alla vicenda politica in cui si è cimentato il generale Vannacci. Molte sue affermazioni erano condivisibili, specialmente ... iltempo.it

Planetfootball. . Live in #diretta dal Santocanale Coppa di Lega INGEGNERI PALERMO CARINI NEXT GEN A. Barraco #planetfootball #Calcio11 dal 1994 il #calcioamatoriale a Palermo - facebook.com facebook