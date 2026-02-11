Dl Ucraina passa fiducia con 207 sì

Questa mattina il governo ha ottenuto la fiducia in Parlamento con 207 voti favorevoli. Il decreto legge riguarda la proroga dell'autorizzazione a inviare mezzi militari in Ucraina. Dopo un lungo dibattito, la maggioranza ha deciso di sostenere questa misura, che permette alle autorità di continuare a fornire supporto militare al paese in guerra. La fiducia è arrivata senza grandi sorprese, ma resta alta la tensione tra chi approva e chi si oppone.

14.43 Il governo ha incassato la fiducia sul Decreto legge recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi,materiali ed equipaggiamenti militari a favore delle autorità governative dell'Ucraina. Con 207 sì, 119 no e 4 astenuti l'Aula della Camera ha approvato la fiducia sul Dl Ucraina. Poi le votazioni sugli OdG e il voto finale del provvedimento. I tre deputati "vannacciani" di Futuro Nazionale hanno votato sì. Dopo il voto finale di Montecitorio, il Dl passerà all'esame del Senato in seconda lettura.

