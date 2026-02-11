Alla Camera dei deputati si svolge in queste ore il voto sulla fiducia al governo sul dl Ucraina. I deputati “vannacciani” annunciano che voteranno sì, mentre il decreto riceve ancora molte critiche da altri schieramenti. La seduta prosegue con tensioni e confronti tra le diverse forze politiche.

Sono in corso alla Camera dei deputati le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul dl Ucraina. Diciannove gli ordini del giorno presentati al decreto: tre sono a firma Futuro Nazionale, otto del Movimento Cinque Stelle, quattro di Azione e quattro di Alleanza Verdi e Sinistra. Per quanto riguarda i “ vannacciani “, secondo quanto apprende LaPresse, sarebbero orientati verso il sì alla fiducia ma no al decreto. “Voteremo a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di Destra come Futuro Nazionale sa bene dove stare”, ha spiegato il leader Roberto Vannacci, che di recente ha abbandonato la Lega per creare il suo nuovo partito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Ucraina: i “vannacciani” voteranno sì alla fiducia, no al decreto

Il governo Meloni ha messo la fiducia sul decreto Ucraina, rischiando di dividere ulteriormente la maggioranza.

Il governo ha messo in agenda il decreto sull’Ucraina e ha deciso di mettere la fiducia alla Camera.

