Dl Ucraina Bonelli attacca | Vannacci? Noi coi fascisti non abbiamo nulla a che fare Maggioranza deflagrata

Il deputato di Sinistra Italiana, Bonelli, non le manda a dire e attacca duramente la maggioranza di governo. Secondo lui, il sostegno a Vannacci ha fatto esplodere le divisioni interne. Bonelli afferma che la fiducia è stata messa solo perché c’era Vannacci in gioco, e chiede chiarimenti a Meloni sul vero perimetro della maggioranza. La situazione, a suo avviso, si sta restringendo e il quadro politico appare sempre più incerto.

“ È deflagrato un pezzo di maggioranza “, “avete messo la fiducia perché oggi c’è Vannacci” e “la situazione deve essere chiarita da Meloni: quale è il perimetro della sua maggioranza? Il vestito vi si è ristretto”. Lo ha detto il leader di Avs Angelo Bonelli nell’Aula della Camera. Sul dl Ucraina “la posizione di Avs è coerente, con Vannacci non abbiamo nulla a che fare, non abbiamo nulla a che fare con i fascisti e con chi viene a portare in questo Parlamento istanze che non ci rappresentano e che combatteremo”. Quindi Bonelli si è rivolto ai vannacciani: “Non giocate su tema della pace”. L'articolo Dl Ucraina, Bonelli attacca: “Vannacci? Noi coi fascisti non abbiamo nulla a che fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

