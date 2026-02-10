Dl Ucraina Bonelli Avs | non abbiamo nulla a che fare con Vannacci

Bonelli degli Avs precisa che il suo movimento non ha nulla a che fare con Vannacci e con i fascisti che si presentano in Italia portando richieste che non rappresentano nessuno. “Li combattiamo fino alla fine”, afferma senza mezzi termini.

Roma, 10 feb. (askanews) – “Non abbiamo nulla a che fare con Vannacci e con i fascisti che vengono qui a portare istanze che non ci rappresentano e che combatteremo fino alla fine”. Lo ha detto Angelo Bonelli (Avs) intervenendo in aula alla Camera. “Non giocate sul tema della pace, dei valori, non usate questioni fondamentali su cui serve chiarezza, a partire dal 5% per le spese militari su cui noi non transigeremo, siamo contrari. Chi gioca sulle parole state prendendo in giro gli italiani”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Oggi in Parlamento, M5S, AVS e i deputati di Futuro Nazionale hanno proposto emendamenti per bloccare la proroga degli aiuti militari all’Ucraina.

M5s, Avs e i deputati di Futuro Nazionale, tra cui il generale Vannacci, hanno presentato emendamenti per cancellare l’articolo che prolunga gli aiuti militari a Kiev.

