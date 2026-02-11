A Roma, Bonelli annuncia che voterà no in modo deciso agli ordini del giorno presentati dai deputati 'vannacciani'. La sua posizione è chiara: non ha dubbi sul suo voto e non cambia idea. La discussione si anima, ma lui mantiene la linea dura.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Noi voteremo no in maniera convinta" agli odg presentati dei deputati 'vannacciani'. Lo dice intervenendo in aula Angelo Bonelli a nome di Avs. "Noi non abbiamo nulla a che fare con questa destra xenofoba. I nostri odg sono molto chiari, la nostra posizione è coerente e viene da lontano". Amedeo Iasci a Come States? — Trump 2.0, mercati e geopolitica non raccontata “Vota mia nipote”. Ecco come funziona la nuova truffa del contest che ti ruba Whatsapp Cinghiali giocano a pallone nel parco. No, non sono "carini" ma pericolosi . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dl Ucraina: Bonelli, 'no convinto a odg 'vannacciani''

Approfondimenti su Ucraina Bonelli

In Parlamento si discute di emendamenti e ordini del giorno che mettono in discussione il sostegno all’Ucraina.

Alla Camera dei deputati si svolge in queste ore il voto sulla fiducia al governo sul dl Ucraina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Decreto Ucraina, Salini: Provo disagio culturale per le parole di Vannacci

Ultime notizie su Ucraina Bonelli

Argomenti discussi: Dl Ucraina, Bonelli attacca: Vannacci? Noi coi fascisti non abbiamo nulla a che fare. Maggioranza deflagrata; UCRAINA, BONELLI: FIDUCIA PER COPRIRE LA SPACCATURA DELLA MAGGIORANZA.; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; Dl Ucraina, Bonelli (Avs): non abbiamo nulla a che fare con Vannacci.

Dl Ucraina: Bonelli, 'no convinto a odg 'vannacciani''Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Noi voteremo no in maniera convinta agli odg presentati dei deputati 'vannacciani'. Lo dice intervenendo in aula Angelo Bonelli a nome di Avs. Noi non abbiamo nulla a ... lanuovasardegna.it

Dl Ucraina, Vannacci: Futuro Nazionale vota sì a fiducia, ma no a provvedimentoTra manifesti dei 'futuristi' di Vannacci con sfida alla Lega e proteste delle opposizioni, è arrivato oggi all'esame della Camera il decreto Ucraina sul quale il governo ha posto ieri la fiducia. adnkronos.com

#Ucraina, #Bonelli ( #Avs): “ #AlleanzaVerdiSinistra non ha nulla a che fare con il partito di #Vannacci. #Meloni ci dica se vuole allearsi con questa destra xenofoba. La premier continua a stare in silenzio di fronte a una #sanità in ginocchio e alla #povertà che x.com

DECRETO ARMI UCRAINA - LA POSIZIONE DI FUTURO NAZIONALE. FN vota a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai - facebook.com facebook