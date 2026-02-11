Dl Ucraina | Bonelli ' no convinto a odg ' vannacciani' '

A Roma, Bonelli annuncia che voterà no in modo deciso agli ordini del giorno presentati dai deputati 'vannacciani'. La sua posizione è chiara: non ha dubbi sul suo voto e non cambia idea. La discussione si anima, ma lui mantiene la linea dura.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Noi voteremo no in maniera convinta" agli odg presentati dei deputati 'vannacciani'. Lo dice intervenendo in aula Angelo Bonelli a nome di Avs. "Noi non abbiamo nulla a che fare con questa destra xenofoba. I nostri odg sono molto chiari, la nostra posizione è coerente e viene da lontano". Amedeo Iasci a Come States? — Trump 2.0, mercati e geopolitica non raccontata “Vota mia nipote”. Ecco come funziona la nuova truffa del contest che ti ruba Whatsapp Cinghiali giocano a pallone nel parco. No, non sono "carini" ma pericolosi . 🔗 Leggi su Iltempo.it

