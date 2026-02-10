Dl Ucraina fiducia Camera domani dalle 13.30 Voto finale atteso in serata

Domani alle 13.30 si svolge in Parlamento il voto di fiducia sul dl Ucraina. La decisione arriva in un momento di tensione politica, e si attende il risultato finale in serata. I deputati sono chiamati a esprimersi dopo giorni di discussioni e confronti, mentre l’aula si prepara a una giornata decisiva.

Roma, 10 feb. (askanews) – Il voto di fiducia sul dl Ucraina, nell’aula della Camera, si terrà domani. Le dichiarazioni di voto inizieranno alle 11.50 e la prima chiama, per appello nominale, ci sarà a partire dalle ore 13.30. E’ quanto ha stabilito la capigruppo di Montecitorio dopo che il governo ha posto la fiducia sul decreto legge. E’ stato confemato per domani il question time alle ore 15 e alle 16.15 ci sarà una commemorazione di Luigi Nicolais, ex ministro nei governi Prodi. Al termine della commemorazione, a partire dalle 16.45, si riprenderà l’esame del dl Ucraina con il voto sugli ordini del giorno e quindi il voto finale sul provvedimento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia alla Legge di Bilancio con 219 voti favorevoli.

Il Governo ha posto la fiducia alla Camera sull'articolo uno della legge di Bilancio.

