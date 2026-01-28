Ex agenti a processo per ricettazione falso e favori | le difese chiedono l’assoluzione per tutti gli imputati

Gli ex agenti di Albano Sant’Alessandro, Accaputo, Mazza e Morfea, sono usciti dal processo senza condanne. Gli avvocati hanno chiesto l’assoluzione per tutti, sostenendo che non ci sono prove contro di loro. La vicenda riguarda accuse di ricettazione, falso e favori. La decisione finale arriverà tra qualche settimana.

Albano Sant’Alessandro. Assoluzione per tutti e tre gli imputati. È questa la richiesta avanzata dagli avvocati difensori al termine del processo che vede imputati l’ex agente della polizia locale dell’Unione comunale dei Colli Salvatore Accaputo, 43 anni, di Albano Sant’Alessandro, l’ex collega Erminio Mazza, 53 anni, di Trescore, e Antonio Morfea, 67 anni, senza fissa dimora. Le difese hanno chiesto per tutti la piena assoluzione con le formule “perché il fatto non sussiste” e “per non aver commesso il fatto”. Accaputo è l’imputato principale, ma per il suo avvocato, Salvatore Verdoliva, gran parte delle accuse sarebbero frutto di una “suggestione investigativa, senza nessuna conferma probatoria e senza riscontri” e che gli episodi contestati si fondano su “voci di corridoio”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

