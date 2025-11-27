Star Wars Starfighter | il nuovo compositore del film con Ryan Gosling non farà rimpiangere John Williams

Impossibile ricoprire il ruolo del leggendario John Williams, ma in questi ultimi anni numerosi compositori si sono cimentati con la saga di Star Wars e l'ultimo arrivato è un nome decisamente degno Un elemento fondamentale di ogni film di Star Wars è la sua colonna sonora. Ora sappiamo chi sarà il celebre compositore che la realizzerà per il nuovo film di Star Wars di Shawn Levy, Starfighter. Thomas Newman, quindici volte candidato all'Oscar, con un curriculum che spazia da La rivincita dei nerd a Skyfall, comporrà le musiche del film, che uscirà nelle sale il 28 maggio 2027. Levy ha rivelato che Newman scriverà la colonna sonora del suo nuovo film durante una recente apparizione al podcast On Film.

