Disfatta Cesena la crisi non è passata L’Entella ne fa tre la rete di Cerri non basta

11 feb 2026

La crisi del Cesena continua. Dopo la sconfitta contro l’Entella, la squadra di mister Viali resta nel limbo, con poche idee e ancora senza punti. L’Entella, invece, vola con una vittoria netta, grazie anche alla tripletta e alla buona prestazione della squadra. La rete di Cerri non basta ai romagnoli, che ora devono trovare rapidamente una soluzione.

ENTELLA 3 CESENA 1 ENTELLA (3-4-1-2): Colombi; Parodi (18’ st Del Lungo), Marconi, Alborghetti; Bariti (18’ st Mezzoni), Karic, Squizzato (43’ st Nichetti), Franzoni, Di Mario; Debenedetti (43’ st Turicchia), Cuppone (31’ st Tirelli). A disp.: Del Frate, Siaulys, Pilati, Pinheiro, Benedetti, Stabile. All.: Chiappella. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Mangraviti, Amoran, Ciofi; Frabotta (18’ st Corazza), Bastoni (26’ st Vrioni), Francesconi (1’ st Berti), Bisoli, Ciervo; Shpendi (1’ st Cerri), Olivieri (1’ st Castrovilli). A disp.: Siano, Ferretti, Guidi, Zaro, Piacentini, Magni, Arrigoni. All.: Mignani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

