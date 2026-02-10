Il primo guizzo di Cerri non basta tracollo sotto la pioggia del Cesena | ne prende tre dall' Entella

Il Cesena subisce un’altra batosta sotto la pioggia di Chiavari. Dopo un primo tentativo di Cerri che aveva aperto le speranze, i bianconeri vengono travolti dall’Entella e perdono 3-1. È il quinto ko in sette partite, e il settimo posto in classifica si fa sempre più complicato da raggiungere.

Un turno infrasettimanale da dimenticare per il Cesena: il Cavalluccio perde 3-1 a Chiavari contro l'Entella e scivola al settimo posto, è la quinta sconfitta in sette partite. Come prevedibile, la vittoria con il fanalino di coda Pescara non ha risolto i problemi in casa bianconera. Nell'undici.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Cesena Entella Il ds del Cesena Fusco: "Blesa? Non ha chiesto la cessione, scelta degli azionisti. Cerri quello che ci mancava" Il direttore sportivo del Cesena, Filippo Fusco, mette subito in chiaro che Blesa non ha chiesto di essere ceduto, ma si tratta di una decisione presa dagli azionisti. I risultati del vivaio. Pesante sconfitta dalla Ternana. La Primavera ne prende tre Nel match valido per la formazione Primavera, la squadra affronta una pesante sconfitta contro la Ternana, conclusasi con il punteggio di 3-0. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cesena Entella Argomenti discussi: L’Oltrepo cade al 90’ Il guizzo di Prandini fa esultare la Leon; Guizzo di Minta, il Gubbio piega il Campobasso 1-0 e torna in zona playoff; Pagelle Juve: Bremer sbilenco, Thuram invisibile, guizzo Boga, Conceicao unico; Guizzo salvezza del Bra con il Gubbio: decide Sinani. E ORA Ora Milano ha una rete che cresce insieme ai giovani. Giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 18.00 presso l’Auditorium Stefano Cerri in via Valvassori Peroni 56. si terrà il primo appuntamento territoriale del progetto “E ORA Rete Orientamento Gi - facebook.com facebook Torres - Juventus Next Gen 0-3 Successo netto, il primo dopo la ‘mini-rivoluzione’ di gennaio. Aggiungendo Gunduz, Cerri, Mulazzi (in attesa degli esordi di Licina e Oboavwoduo) a una squadra già forte tecnicamente, è chiaro che il livello si è alzato ta x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.