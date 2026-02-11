Disastro Napoli il Como fa l’impresa | Lukaku sbaglia lariani in semifinale con l’Inter
Il Como di Cesc Fabregas conquista una vittoria storica al “Maradona”. I lariani battono il Napoli e si qualificano per le semifinali di Coppa Italia. Lukaku sbaglia un’occasione importante, ma sono i lombardi a portare a casa il risultato. Una serata da ricordare per i tifosi del Como, che sognano in grande.
Il Como di Cesc Fabregas scrive una delle pagine più incredibili della sua storia recente, espugnando il “Maradona” e staccando il pass per la semifinale di Coppa Italia. Una notte da dimenticare per il Napoli di Antonio Conte, eliminato ai calci di rigore dopo una sfida infinita decisa soltanto ad oltranza. Per i lariani ora si spalancano le porte della doppia sfida contro l’ Inter. Il match: Baturina colpisce, Vergara risponde. Il primo tempo vede un Como coraggioso passare in vantaggio al 39?: un contatto tra Olivera e Smolcic induce l’arbitro a concedere il penalty, trasformato con freddezza chirurgica da Baturina. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Approfondimenti su Napoli Como
Torino-Como 1-5, disastro granata e lariani superano la Juve
L’Inter batte senza pensieri il Toro, in semifinale di Coppa Italia sfida con Napoli o Como
L’Inter batte il Torino 2-1 e passa in semifinale di Coppa Italia.
Ultime notizie su Napoli Como
Argomenti discussi: Napoli-Como, probabili: là davanti è sfida Hojlund vs Douvikas; Napoli-Como, probabili formazioni e ultime notizie: in palio la semifinale di Coppa Italia; Genoa-Napoli 2-3, Conte: Stagione assurda, ma dobbiamo fare delle riflessioni; I voti di Genoa-Napoli al fanta: disastro Buongiorno! McTominay come Hojlund, Colombo più di Malinovskyi.
Live Napoli-Como 1-1: iniziano i calci di rigore al MaradonaDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... leggo.it
Napoli-Como 3-4, Milinkovic para il rigore di Perrone (LIVE)Quarti di finale di coppa Italia per il Napoli. Al Maradona arriva il Como della meraviglie, Mazzocchi e Milinkovic titolari ... ilnapolista.it
Disastro #Buongiorno, dopo #Conte e #Napoli può perdere anche Gattuso e Nazionale: tutti gli errori di una stagione no x.com
I voti di Genoa-Napoli al fanta: disastro Buongiorno! McTominay come Hojlund, Colombo più di Malinovskyi Leggi qui https://shorturl.at/KCPJa - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.