(Adnkronos) – Il Como batte 5-1 il Torino nel primo dei due posticipi di oggi, lunedì 24 novembre, della 12a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Per gli ospiti doppietta di Addai, al 36? e al 52? e gol di Ramon al 72?, Nico Paz al 78? e Baturina all’86’, per i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Torino-Como 1-5, disastro granata e lariani superano la Juve