Fernando Errico di Forza Italia approva lo stop agli accorpamenti scolastici a Pietrelcina, ma si dice preoccupato per le proposte di accorpamento a Benevento. L’esponente politico critica le scelte fatte e invita a rivedere il piano di dimensionamento, sottolineando che alcune decisioni rischiano di penalizzare le comunità locali.

Fernando Errico valuta positivamente lo stop all’accorpamento di Pietrelcina ma segnala gravi criticità nelle proposte riguardanti Benevento. “Prendo atto con favore del superamento dell’ipotesi di accorpamento dell’Istituto Comprensivo “San Pio” di Pietrelcina con l’Istituto Comprensivo “Moscati” di Benevento”. Lo dichiara il consigliere regionale Fernando Errico, intervenendo sul processo di dimensionamento della rete scolastica in provincia di Benevento ed inviando una missiva al Presidente della Giunta regionale Roberto Fico e all’assessore con delega alle politiche sociali e scuola Andrea Morniroli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Dimensionamento scolastico, Errico (FI): Stop ad accorpamenti critici

Approfondimenti su Pietrelcina Benevento

L’istituto comprensivo di Pietrelcina ha evitato l’accorpamento con quello di Benevento, una decisione che riflette l’attenzione alle esigenze locali e al mantenimento delle identità scolastiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pietrelcina Benevento

Argomenti discussi: Fumata bianca sul dimensionamento scolastico, Mastella e Lombardi: ''Tutelata autonomia scolastica delle comunità del Sannio''; Politica - Sanità, Errico (FI): ''Necessaria la scelta di ripristinare il medico a bordo del 118 a Morcone''; Confindustria, Errico (FI): Andrea Esposito profilo autorevole per il futuro di Confindustria Benevento; Politica - Consiglio regionale, Errico (FI): Su sanità e trasporti atti concreti e non parole.

Dimensionamento, Errico: Bene lo stop all’accorpamento di Pietrelcina, ma restano forti criticitàPrendo atto con favore del superamento dell’ipotesi di accorpamento dell’Istituto Comprensivo San Pio di Pietrelcina con l’Istituto Comprensivo Moscati di Benevento. Si tratta di una determinazio ... ntr24.tv

Dimensionamento scolastico in Campania: la Giunta approva 23 accorpamenti per evitare il commissariamento. Fico garantisce la tutela del personale ATALa Giunta della Regione Campania ha approvato il piano di dimensionamento scolastico che prevede 23 accorpamenti sul territorio regionale. orizzontescuola.it

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO: SU ARIANO NON SI DECIDE SENZA ARIANO. facebook

Dimensionamento scolastico, Lepore: “O ti inginocchi a FdI o subisci ritorsioni” | FOTO x.com