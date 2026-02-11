Differenziata il rebus dei sacchetti Nelle tabaccherie non ci sono più

Disagi nel ritiro dei kit per la raccolta differenziata. Molti cittadini si sono trovati senza sacchetti nelle tabaccherie, che ormai non forniscono più i kit. La confusione cresce e le persone si chiedono come fare per ottenere i materiali necessari per la differenziata. La situazione sta creando disagi in tutta la città.

Disagi nel ritiro dei kit per la raccolta differenziata porta a porta. Si sono lamentati diversi cittadini che, nelle ultime settimane, non hanno potuto ricevere i sacchetti nelle tabaccherie. Ad Agliana sono tre le tabaccherie convenzionate, dove l’utenza aglianese poteva ritirare comodamente i sacchetti per differenziare la spazzatura, poiché questi esercizi sono aperti ogni giorno, eccetto il turno di chiusura. La distribuzione allo sportello Alia, nel palazzo comunale, avviene invece il secondo e quarto giovedì del mese, al mattino, spesso con diverse persone in fila. Ora le tabaccherie non possono più consegnare i kit perché il sistema non riconosce il codice utente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A partire da febbraio, riprende la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata.

Il Partito Socialista Italiano di Frosinone solleva critiche sull'introduzione dei sacchetti con microchip per la raccolta differenziata, evidenziando la scarsa comunicazione da parte del Comune.

