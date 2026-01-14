Raccolta differenziata riparte la distribuzione dei sacchetti | c’è una novità

A partire da febbraio, riprende la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata. La prossima settimana, i cittadini riceveranno le lettere con i buoni per il ritiro della dotazione dedicata all’organico e agli imballaggi leggeri. Questa iniziativa mira a facilitare la gestione dei rifiuti domestici e a promuovere pratiche di raccolta più efficaci e sostenibili.

A partire dal mese di febbraio ricomincerà la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata e, dalla settimana prossima, i cittadini riceveranno le lettere con i buoni per il ritiro della dotazione per l'organico e gli imballaggi leggeri.Come ogni anno, dal 2 febbraio al 3 marzo ci.

Trento. Sacchetti per la differenziata: inizia a febbraio la distribuzione - Inizierà a febbraio la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata. secolo-trentino.com

Sacchetti per la differenziata, da febbraio la distribuzione - In primavera cambia il sistema: a marzo inizierà l’installazione di sette distributori automatici che permetteranno ai cittadini di ritirare la dotazione per l’organico e gli imballaggi leggeri in ... ladigetto.it

