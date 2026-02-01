Da oggi, 1° febbraio, nel Lazio cambia la validità delle ricette mediche. La nuova regola lega la tempo di validità alla data di prenotazione, rendendo più difficile usare le ricette scadute. La Regione ha deciso di stringere i tempi per evitare abusi e migliorare l’efficienza del sistema sanitario. Ora, chi deve fare una visita o un test, deve rispettare le scadenze più strette, altrimenti rischia di perdere la possibilità di usare la ricetta. La novità mira a ridurre le pratiche non corrette e a velocizzare le procedure.

È scatta da oggi, 1° febbraio, nel Lazio la rivoluzione che cambia la validità delle ricette. La misura ha l'obiettivo di «favorire l'erogazione di visite ed esami specialistici entro i tempi previsti», come si legge sul sito Salute Lazio. A spiegare quali sono le novità è stato già nei giorni scorsi il presidente Francesco Rocca sui suoi account social. Ricette mediche, cambia la durata della validità «Dal 1° febbraio la validità seguirà le priorità cliniche vere, quelle che ha indicato il vostro medico. Le ricette urgenti ovvero quelle da eseguire entro 72 ore varranno 10 giorni quindi avete 10 giorni per chiamare il sistema di prenotazione; per le brevi, da farsi entro 10 giorni, avete 20 giorni; per le differibili, 40 giorni per le visite e 70 giorni per gli esami; per le programmate 130 giorni», spiega Rocca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ricette mediche, nuova durata impegnative: la validità in base alla prenotazione. Cosa cambia nel Lazio

Approfondimenti su Ricette Mediche

Dal primo febbraio il Lazio introduce nuove regole per le ricette mediche.

A partire dal 1° febbraio, a Roma e nel Lazio, vengono introdotte nuove norme riguardanti le ricette mediche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ricette Mediche

Argomenti discussi: Ricette mediche, nuova durata impegnative: la validità in base alla prenotazione. Cosa cambia nel Lazio; Lazio, dall’1 febbraio si cambia sulle ricette mediche: ma le nuove regole del presidente Rocca…; Lazio, dal 1° febbraio nuove scadenze per le impegnative di visite ed esami; Ricette mediche, dal 1° febbraio cambia la durata delle impegnative: nuove scadenze nel Lazio.

Ricette mediche, nuova durata impegnative: la validità in base alla prenotazione. Cosa cambia nel LazioÈ scatta da oggi, 1° febbraio, nel Lazio la rivoluzione che cambia la validità delle ricette. La misura ha l'obiettivo ... msn.com

Ricette mediche, dal 1 Febbraio si cambia! Cosa succedeA partire dal 1° febbraio 2026, la validità delle ricette dematerializzate per prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici non sarà più uniforme. thesocialpost.it

Il governo introduce lauree magistrali per infermieri specializzati che potranno prescrivere dispositivi medici. Acceso il dibattito tra sindacati. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/svolta-sanita-infermieri-potranno-prescrivere-ricette-mediche-857115.htmlutm_m - facebook.com facebook

Ricette mediche col timer: la mossa del Lazio per le liste d’attesa. Francesco Rocca: "Così mettiamo ordine" (di L. Varlese) x.com