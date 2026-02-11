Base Nato Napoli Usa lasciano il comando all’Italia | qual è il significato del passo indietro di Washington?

Gli Stati Uniti hanno deciso di lasciare il comando della base Nato di Napoli all’Italia. Washington spiega che questa mossa serve a responsabilizzare di più gli europei sulle spese militari e a concentrarsi di più sull’Indo Pacifico. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nelle strategie militari degli Usa, che vogliono rafforzare la presenza in quella regione. Ora si attende di capire come reagiranno i paesi europei e quali conseguenze avrà questa scelta sulla collaborazione Nato.

La decisione risponde alla volontà di responsabilizzare maggiormente l'Europa sulle spese per la difesa e riflette il maggiore interesse statunitense verso l'Indo Pacifico. Cavo Dragone: "Traguardo storico" La Nato, Alleanza Atlantica, ha ufficializzato la "nuova distribuzione" delle responsabilità all'interno della struttura di comando dell'Alleanza, motivata dalla volontà di riconoscere "un ruolo più rilevante" agli europei. In un comunicato ha infatti reso nota la decisione per cui l'Italia assumerà il comando del Joint Force Command (Comando di forza congiunto) di Napoli, mentre il Regno Unito quello del Joint Force Command di Nortfolk, in Virginia, entrambi finora guidati dagli Stati Uniti.

