Dialogo tra Vannacci e Adinolfi per creare una componente alla Camera e avere 100mila euro di contributi l’anno

Vannacci e Adinolfi hanno parlato di mettere insieme una nuova componente alla Camera, sperando di ottenere un contributo di 100mila euro all’anno. I due parlamentari, già alleati con Vannacci, cercano un simbolo da presentare alle prossime elezioni per creare una loro formazione autonoma nel gruppo Misto. La strada non è ancora definita, ma l’obiettivo è ottenere più visibilità e fondi per rafforzare la loro presenza in Parlamento.

I parlamentari passati con Roberto Vannacci sono alla ricerca di un simbolo presentato alle scorse elezioni per costituire una componente autonoma nel gruppo Misto. Un escamotage che permetterebbe al neonato partito Futuro nazionale di incassare i contributi della Camera che, nel loro caso, ammonterebbero a circa 100mila euro all'anno. In pole position per questo accordo c'è Mario Adinolfi in contatto con i tre deputati vannacciani per mettere a disposizione il simbolo del Popolo della famiglia. La notizia è stata anticipata dal Corriere ed è confermata dallo stesso Adinolfi: "C'è un dialogo aperto, ho avuto conversazioni con parlamentari di Vannacci.

