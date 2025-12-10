Vannacci alla Camera incontra Pozzolo e Messina Prove di Noi con Vannacci?

Il generale Vannacci si presenta alla Camera incontrando Pozzolo e Messina, dando vita a un possibile super gruppo politico. Tra incontri e alleanze, si delinea un progetto che potrebbe rafforzare la presenza di rappresentanti delle categorie più deboli, come i senza casa, all’interno del panorama parlamentare.

Fa prove di super gruppo misto, Noi con Vannacci, la pattuglia dei senza casa. Il generale Vannacci, il vicesegretario della Lega, sbarca alla Camera. L’apparizione. A mezzogiorno il generale Stivalone si presenta in Transatlantico con il suo abito gessato. La sorpresa. È la giornata della cucina italiana, Patrimonio dell’Unesco (Lollo cucina già una super festa con Al Bano) ma anche il giorno del grande ritorno di Marta Fascina. Tutti qui. Fermiamo il generale che si intrattiene con Emanuele Pozzolo. Ricordate Pozzolo, il pistolero di FdI? Ebbene, il generale e il pistolero confabulano. Caro Generale, che ci fa qui? “Sono venuto a perlustrare, a vedere come funziona. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

