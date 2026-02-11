Derby dello Stretto | Divieto di trasferta una sfida senza colore e l’appello alla maturità delle curve

Il derby dello Stretto tra Messina e Reggina si avvicina, ma questa volta i tifosi del Messina non potranno seguire la squadra dal vivo. Il divieto di trasferta deciso dalle autorità mette in difficoltà i tifosi, che già da settimane preparano la loro passione, ma devono rassegnarsi. La scelta mira a mantenere la calma e prevenire incidenti, anche se molti si chiedono se questa sia la strada giusta. Intanto, le curve si preparano a dimostrare maturità e responsabilità, lasciando da parte il colore e concentrandosi sul rispetto.

Derby Senza Colore: Quando la Passione Cede il Passo alla Responsabilità. Il divieto di trasferta imposto ai tifosi del Messina per il derby dello Stretto di domenica prossima rappresenta un evento che va ben oltre il semplice provvedimento di ordine pubblico. Si tratta di una sintesi di problematiche che da anni affliggono il mondo del calcio italiano, e che riflettono una più ampia difficoltà nel gestire la passione popolare e garantire la sicurezza durante eventi sportivi ad alta tensione. La decisione, per quanto comprensibile in termini di prevenzione, priva il derby di una componente fondamentale: il confronto diretto e l’energia sprigionata dalla presenza di entrambe le tifoserie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa domenica pomeriggio allo stadio Granillo si aspetta il grande ritorno del derby dello Stretto.

La Questura di Reggio Calabria ha deciso di bloccare la trasferta dei tifosi del Messina in vista del derby dello Stretto di domenica prossima.

Reggina-Messina, è partita la prevendita del derby dello Stretto: non ci saranno i tifosi ospiti. Info e prezziE’ attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Messina, in programma domenica 15 febbraio alle ore 14.30 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la 24ª gio ... strettoweb.com

La maturità della Curva Sud per il derby dello Stretto: Evitiamo cori o sfottò verso i rivali assentiCome avviene in molte occasioni per motivi di ordine pubblico, la trasferta è vietata ai sostenitori giallorossi. Sull’argomento ha espresso il suo parere la tifoseria organizzata amaranto ... today.it

