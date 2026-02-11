La maturità della Curva Sud per il derby dello Stretto | Evitiamo cori o sfottò verso i rivali assenti

Questa domenica pomeriggio allo stadio Granillo si aspetta il grande ritorno del derby dello Stretto. La Curva Sud si prepara, ma invita i tifosi a evitare cori o sfottò verso i rivali assenti. La partita è molto attesa, e i tifosi sperano di godersi un match senza incidenti o tensioni inutili. La maturità dei tifosi delle due squadre si farà vedere anche in questa occasione.

Come avviene in molte occasioni per motivi di ordine pubblico, la trasferta è vietata ai sostenitori giallorossi. Sull’argomento ha espresso il suo parere la tifoseria organizzata amaranto Cresce l’attesa in vista della partita Reggina-Messina, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Granillo”. La posta in palio è importante per entrambe le squadre, che hanno obiettivi diversi in questa stagione. Come avviene in molte occasioni per motivi di ordine pubblico, la trasferta è vietata ai sostenitori giallorossi. Sull’argomento ha espresso il suo parere la Curva Sud amaranto: “Domenica sarà il giorno del Derby dello Stretto: la spinta di tutti risulterà fondamentale.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Reggina Messina

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Reggina Messina

Argomenti discussi: Reggina-Messina, l’appello della tifoseria amaranto: Al Granillo un derby di rispetto e maturità · ilreggino.it; Reggina: la saggezza della Curva Sud e l’invito al rispetto verso i tifosi messinesi assenti; Da Cortina Federica Brignone e Sofia Goggia lanciano la grande sfida alle americane; BTP: domanda record e spread compressi, il debito italiano monetizza fiducia.

Reggina: la saggezza della Curva Sud e l’invito al rispetto verso i tifosi messinesi assentiLe indicazioni per la buona riuscita della coreografia che si sta preparando ... citynow.it

Al termine della vittoria contro il Casarano, dalla Curva Sud si sono levati cori duri nei confronti della squadra. Nell’anello inferiore centrale è apparso anche lo striscione con la scritta “INDEGNI”. #Salernitana #CurvaSud #fblifestyle - facebook.com facebook