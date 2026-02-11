La maturità della Curva Sud per il derby dello Stretto | Evitiamo cori o sfottò verso i rivali assenti

Questa domenica pomeriggio allo stadio Granillo si aspetta il grande ritorno del derby dello Stretto. La Curva Sud si prepara, ma invita i tifosi a evitare cori o sfottò verso i rivali assenti. La partita è molto attesa, e i tifosi sperano di godersi un match senza incidenti o tensioni inutili. La maturità dei tifosi delle due squadre si farà vedere anche in questa occasione.

Come avviene in molte occasioni per motivi di ordine pubblico, la trasferta è vietata ai sostenitori giallorossi. Sull’argomento ha espresso il suo parere la tifoseria organizzata amaranto Cresce l’attesa in vista della partita Reggina-Messina, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Granillo”. La posta in palio è importante per entrambe le squadre, che hanno obiettivi diversi in questa stagione. Come avviene in molte occasioni per motivi di ordine pubblico, la trasferta è vietata ai sostenitori giallorossi. Sull’argomento ha espresso il suo parere la Curva Sud amaranto: “Domenica sarà il giorno del Derby dello Stretto: la spinta di tutti risulterà fondamentale.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

