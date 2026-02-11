Depreda la zia invalida e incassa la polizza vita | sequestro da 1,1 milioni alla nipote

La polizia ha eseguito un sequestro da 1,1 milioni di euro alla nipote di una donna invalida. La donna avrebbe approfittato della situazione di fragilità della zia per depredarla e incassare la polizza vita. La vicenda si sta sviluppando tra accuse di sfruttamento e questioni di fiducia familiare, mentre la procura indaga sui dettagli di questa presunta truffa.

Dalla promessa di assistenza al sospetto saccheggio del patrimonio. Una storia che mescola fiducia familiare, fragilità e presunto sfruttamento sistematico, con un finale da cronaca giudiziaria pesante. La Guardia di finanza di Bergamo ha denunciato una donna per circonvenzione di persona incapace e autoriciclaggio, sequestrandole beni e somme per oltre 1,1 milioni di euro, ritenuti frutto di un progressivo depauperamento del patrimonio della zia, anziana e invalida al 100%. Secondo gli inquirenti, la nipote – insieme al padre – si era inizialmente offerta di assistere la parente fragile, per poi trascurarla e, parallelamente, operare indisturbata sulle sue finanze, fino a ottenere una polizza vita da 200 mila euro a proprio favore, incassata dopo la morte della donna.

