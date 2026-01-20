topo gigio il musical i biglietti e le prime date del tour teatrale

Scopri le date del tour teatrale di Topo Gigio il musical,

Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour è un inno al potere della fantasia e dell’immaginazione, le prime date e i biglietti. La vera storia di Topo Gigio approda per la prima volta a teatro in forma di musical, per rendere omaggio al pupazzo italiano più amato al mondo sin dagli anni sessanta, che prenderà vita sul palcoscenico. Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour è un inno al potere della fantasia e dell’immaginazione, che inizia come un piccolo sogno nella mente di una ragazza e si trasforma in una leggenda universale. Tratto dal libro di Morris Doves Il cuore di Gigio, Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour è una fiaba romantica e piena di poesia che parla di sogni che diventano realtà, raccontando la nascita dell’amato protagonista e il legame profondo con Maria Perego, la donna straordinaria che lo ha creato nel 1959. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Topo Gigio per la prima volta a teatro: nasce “Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour”Topo Gigio, il celebre personaggio italiano amatissimo sin dagli anni Sessanta, debutta per la prima volta a teatro con lo spettacolo

