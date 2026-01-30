D’Ascola | la magistratura deve preservare la sua libertà da ogni interferenza politica o istituzionale

Durante l’apertura dell’anno giudiziario 2026, il primo presidente della Corte di Cassazione, Pasquale D’Ascola, ha sottolineato l’importanza di mantenere la magistratura libera da qualsiasi ingerenza politica o istituzionale. Ha ribadito che l’indipendenza dei giudici è fondamentale per garantire un sistema giusto e democratico.

Il primo presidente della Corte di Cassazione, Pasquale D’Ascola, ha ribadito con forza, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, che l’indipendenza e l’autonomia della magistratura devono restare pilastri irrinunciabili del sistema democratico italiano. L’evento si è svolto nell’Aula Magna della Corte, sotto la presidenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, in un contesto che ha messo in luce non solo il rito istituzionale ma anche le tensioni più profonde che riguardano il rapporto tra potere giudiziario e potere politico. D’Ascola ha affrontato il tema con un tono solenne, sottolineando che la magistratura non è un semplice strumento di applicazione della legge, ma un’autorità fondamentale per la garanzia del diritto e della parità tra i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

