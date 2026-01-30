Copenaghen | via gli stranieri condannati
La Danimarca ha deciso di espellere i cittadini stranieri condannati per reati gravi e che hanno scontato almeno un anno di carcere. Da oggi, chi rientra in questa categoria riceverà un ordine di espulsione, anche se vive nel paese da anni. La misura mira a rafforzare le politiche di sicurezza, ma solleva anche molte polemiche sui diritti degli immigrati.
15.09 La Danimarca espellerà i cittadini non danesi che hanno scontato pene detentive di un anno o più per reati gravi. Nel presentare nuove misure per inasprire la politica sull'immigrazione: "I criminali stranieri condannati ad almeno un anno di carcere per reati gravi, come aggressione aggravata e stupro, in linea di principio, saranno espulsi". Così il ministero dell'Immigrazione danese. Le espulsioni non sono automatiche, in conformità con le convenzioni internazionali a tutela del diritto alla vita contro disumanità.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
