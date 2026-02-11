Armi all' Ucraina Camera approva fiducia Sì dei vannacciani Il generale | Sappiamo dove stare

La Camera dei deputati ha dato il via libera alla fiducia al governo sul dl Ucraina con 207 voti favorevoli. La maggioranza, composta anche dai voti dei vannacciani, ha deciso di sostenere l’operazione. Il generale ha confermato che le forze sanno dove stare, senza lasciare spazio a dubbi. La decisione arriva dopo un dibattito acceso e una votazione che ha diviso le opposizioni.

La Camera dei deputati ha approvato la questione di fiducia posta dal governo al dl Ucraina con 207 sì 119 no e 4 astenuti. Durante la discussione non sono mancate le polemiche da parte delle forze politiche. C'era molta attesa su come avrebbero votato i deputati vicini a Roberto Vannacci (Futuro Nazionale). A chiarire ogni dubbio è stato lo stesso eurodeputato, da pochi giorni uscito dalla Lega: "Voteremo a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di Destra come Futuro Nazionale sa bene dove stare.

