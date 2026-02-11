Decreto Ucraina oggi il voto alla Camera Tajani | Distanti da estremismi di Vannacci

Oggi alla Camera si vota il decreto Ucraina. La discussione si svolge in un clima teso, con i gruppi di maggioranza divisi e alcuni esponenti che mostrano disaccordo. Tajani ha preso posizione, sottolineando di essere lontano dagli estremismi di Vannacci. La seduta si preannuncia lunga e movimentata, con diversi interventi programmati.

Il decreto Ucraina approda oggi alla Camera per il voto di fiducia, in un clima politico segnato da tensioni crescenti all'interno della maggioranza. Al centro del dibattito non solo il rinnovo degli aiuti a Kiev, ma anche la possibile frattura con l'area che fa capo a Roberto Vannacci, uscito dalla Lega e sempre più distante dagli equilibri del centrodestra. Un elemento che potrebbe incidere sugli equilibri parlamentari è proprio la posizione dell'area vicina a Vannacci, che – secondo quanto ribadito dall'onorevole Rossano Sasso – non voterà la fiducia al provvedimento. Una scelta che evidenzia divergenze profonde sul tema del sostegno militare all'Ucraina e apre interrogativi sulla tenuta politica della coalizione.

