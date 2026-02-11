Decreto Ucraina la Camera approva la fiducia Anche i ' vannacciani' danno il via libera

La Camera approva la fiducia al decreto Ucraina. Il governo ottiene il via libera con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti. La decisione arriva dopo un lungo dibattito tra le opposizioni e la maggioranza, che si sono divise sulla questione. Ora il testo passa al Senato per l’ultima fase di approvazione.

AGI - Via libera della Camera alla questione di fiducia posta dal governo sul decreto Ucraina con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti. L'esame del provvedimento riprenderà alle ore 16,30 con la discussione sui 19 ordini del giorno presentati dai gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto finali e al voto finale. Il testo, che deve essere convertito in legge entro il primo marzo, proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, sarà poi trasmesso al Senato per la seconda lettura parlamentare.

