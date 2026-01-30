Decreto PNRR approvato dal CdM | lauree abilitanti con meno passaggi burocratici docente tutor e orientatore punteggi graduatorie regionali per le assunzioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto che semplifica alcune procedure legate alle lauree abilitanti. Ora ci saranno meno passaggi burocratici e più ruolo per i docenti tutor e orientatori. Inoltre, le graduatorie regionali per le assunzioni saranno aggiornate con punteggi più chiari. Il governo cerca di mettere in moto più rapidamente le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

l Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge contenente nuove disposizioni per dare impulso all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e intervenire in materia di politiche di coesione. L'obiettivo è chiaro: sbloccare processi, ridurre gli oneri e velocizzare l'erogazione di servizi. Il provvedimento si muove su più fronti: digitalizzazione, interoperabilità delle banche dati, accorciamento dei tempi procedurali, poteri sostitutivi in caso di inerzia amministrativa.

