Pnrr Comuni ?virtuosi? Il Sud guida la svolta | si accelera sui cantieri
Il Sud Italia si distingue come protagonista nella fase finale dei progetti del PNRR, assorbendo il 44% delle risorse totali destinate ai comuni virtuosi. Con la scadenza del 31 agosto prossima, si intensificano gli interventi sui cantieri, segnando un momento cruciale per il completamento delle opere e la crescita sostenibile del territorio meridionale.
Il Mezzogiorno assorbe il 44% delle risorse destinate ai progetti del Pnrr che ormai è arrivato all?ultimo miglio, con la scadenza inderogabile del 31 agosto per la chiusura dei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Vitri e i due comuni soli : "Una svolta storica? . Sì, per il sud delle Marche"
Leggi anche: Pnrr, la spesa accelera: al Sud lavori più veloci rispetto al resto d?Italia
Pnrr, Comuni “virtuosi”. Il Sud guida la svolta: si accelera sui cantieri - Il Mezzogiorno assorbe il 44% delle risorse destinate ai progetti del Pnrr che ormai è arrivato all’ultimo miglio, con la scadenza inderogabile del 31 agosto per la chiusura ... ilmattino.it
Fondi regionali, statali, Fesr e Pnrr a sostegno di Comuni, Province e Unioni. Bussalino: “Impegno concreto per garantire servizi e sviluppo ai territori” - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.