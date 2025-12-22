Negli ospedali si congela a causa dei droni russi fuori temperature di -5° | l'allarme di MSF dall'Ucraina

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’est dell’Ucraina la sanità opera sotto attacchi continui di droni, blackout e temperature sotto zero. Medici Senza Frontiere cura ed evacua pazienti mentre negli ospedali le condizioni diventano sempre più fragili. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: L’idea shock di Soulé: “Se con l’Argentina non si sblocca può essere convocato dall’Italia”

Leggi anche: “Persone costrette a sfamarsi con cibo per animali”. L’allarme dal Sudan del responsabile MSF

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

ospedali congela causa droni“Negli ospedali si congela a causa dei droni russi, fuori temperature di -5°”: l’allarme di MSF dall’Ucraina - Dall’altro ci sono i continui sbalzi di tensione che danneggiano le apparecchiature ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.