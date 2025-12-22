Negli ospedali si congela a causa dei droni russi fuori temperature di -5° | l'allarme di MSF dall'Ucraina
Nell’est dell’Ucraina la sanità opera sotto attacchi continui di droni, blackout e temperature sotto zero. Medici Senza Frontiere cura ed evacua pazienti mentre negli ospedali le condizioni diventano sempre più fragili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’idea shock di Soulé: “Se con l’Argentina non si sblocca può essere convocato dall’Italia”
Leggi anche: “Persone costrette a sfamarsi con cibo per animali”. L’allarme dal Sudan del responsabile MSF
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
“Negli ospedali si congela a causa dei droni russi, fuori temperature di -5°”: l’allarme di MSF dall’Ucraina - Dall’altro ci sono i continui sbalzi di tensione che danneggiano le apparecchiature ... fanpage.it
Continua la telenovela sulla riforma sanitaria ligure. Peccato che non sia fiction: i rinvii e le incertezze di queste ore hanno conseguenze reali per chi lavora negli ospedali e per chi aspetta una cura. Stamattina doveva arrivare la delibera con le nomine dei nu - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.