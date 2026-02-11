DeathByRomy salute in peggioramento | rinviati i concerti di Milano Monaco e Zurigo Nuova data a breve

La cantante americana DeathByRomy ha deciso di rinviare i concerti di Milano, Monaco e Zurigo. A Milano il concerto al Legend Club, previsto per domani sera, è stato spostato a data da definirsi. La motivazione ufficiale riguarda il peggioramento delle sue condizioni di salute, che ha costretto l’artista a fermarsi e a rimandare le esibizioni. I fan dovranno aspettare ancora un po’ per riascoltarla dal vivo.

DeathByRomy, rinviato il concerto milanese per problemi di salute. La cantautrice americana DeathByRomy ha dovuto rinviare il concerto previsto per domani sera al Legend Club di Milano a causa di problemi di salute. La decisione è stata comunicata da MC2Live, la società organizzatrice dell'evento, che promette di annunciare la nuova data al più presto. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la data riprogrammata. La notizia del rinvio è giunta a poco più di ventiquattro ore dall'atteso appuntamento per i fan milanesi di DeathByRomy. Un colpo di scena inatteso che ha costretto gli organizzatori a prendere una decisione difficile, mettendo al primo posto la salute dell'artista.

