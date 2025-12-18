Puglia tra nuvole e piogge sparse | breve tregua domenica nuovo peggioramento prima di Natale

La Puglia vive una fase di instabilità, con nuvole e piogge sparse che caratterizzeranno i prossimi giorni. Domenica offrirà una breve tregua, ma un nuovo peggioramento si preannuncia prima di Natale, a causa di una perturbazione afro-mediterranea in movimento dal Nord Africa. La regione resterà ai margini di un anticiclone, mentre il maltempo si farà sentire con nuvolosità diffusa e condizioni instabili.

© Foggiatoday.it

La Puglia rimarrà ai margini di un anticiclone centrato sul Mediterraneo centro-orientale, mentre un vortice in movimento sul Nord Africa (dall'Algeria alla Tunisia e alla Libia) piloterà una perturbazione afro- mediterranea che lambirà la regione sabato, portando nuvolosità diffusa e.

