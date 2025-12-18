Puglia tra nuvole e piogge sparse | breve tregua domenica nuovo peggioramento prima di Natale
La Puglia vive una fase di instabilità, con nuvole e piogge sparse che caratterizzeranno i prossimi giorni. Domenica offrirà una breve tregua, ma un nuovo peggioramento si preannuncia prima di Natale, a causa di una perturbazione afro-mediterranea in movimento dal Nord Africa. La regione resterà ai margini di un anticiclone, mentre il maltempo si farà sentire con nuvolosità diffusa e condizioni instabili.
La Puglia rimarrà ai margini di un anticiclone centrato sul Mediterraneo centro-orientale, mentre un vortice in movimento sul Nord Africa (dall’Algeria alla Tunisia e alla Libia) piloterà una perturbazione afro- mediterranea che lambirà la regione sabato, portando nuvolosità diffusa e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Meteo, breve tregua prima di un nuovo peggioramento: le previsioni
Leggi anche: Meteo Napoli e Campania, tregua breve poi nuovo peggioramento verso Natale
Puglia - Gargano, meteo: sole e stabilità giovedì, poi più nubi e nebbie tra venerdì e sabato; Meteo Italia domani: Nuvole e schiarite in tutto il paese; Meteo Italia oggi: nuvole e schiarite, piogge isolate al Centro; Meteo, domani piogge residue: le previsioni nel dettaglio.
Puglia – Gargano, meteo: sole e stabilità giovedì, poi più nubi e nebbie tra venerdì e sabato - Puglia, meteo: sole e stabilità giovedì, poi più nubi e nebbie tra venerdì e sabato. statoquotidiano.it
Le previsioni meteo di domani 16 dicembre - Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. corrieresalentino.it
Meteo: instabilità in attenuazione, weekend dell’Immacolata verso il miglioramento - 6 dicembre con piogge sparse, ma nel weekend dell’Immacolata arriva un deciso miglioramento con tempo stabile e temperature in aumento. retemeteoamatori.it
Ciao a tutti, questa é la resa di oggi del mio impianto fotovoltaico da 12kwh con 2 inverter da 5, giornata di pieno sole se non fosse per il passaggio di un paio di nuvole intorno alle 11:30 dove poi si é verificato il picco a 7kwh. Cosa ve ne pare Zona Puglia, e - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.