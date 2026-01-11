due indagini sui moretti a breve il trasporto di leonardo bove da zurigo a milano

Due indagini sui Moretti sono attualmente in corso. A breve, si prevede il trasferimento di Leonardo Bove da Zurigo a Milano. In passato, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana, sono stati oggetto di attenzione da parte delle autorità a seguito dell’incendio che nel 2019 coinvolse 40 persone nella notte di Capodanno.

In passato i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove 40 persone per l'incendio nella notte di Capodanno, sarebbero già finiti sotto la lente degli inquirenti. Secondo quanto riportano i quotidiani svizzeri Matin Dimanche e la SonntagsZeitung, a carico della coppia risulterebbero altre due precedenti indagini: una penale nel 2020 sui fondi Covid e l'altra avviata dall'ispettoratorato del lavoro nel 2022. Nel primo caso, marito e moglie erano stati accusati di aver utilizzato parte del prestito erogato per l'emergenza Covid, circa 75mila euro, per l'acquisto di una Maserati, successivamente rivenduta al padre di Jacques. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

