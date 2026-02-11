De Zerbi si separa dal Marsiglia | si conclude l’avventura del tecnico italiano

Roberto De Zerbi si separa ufficialmente dall’Olympique Marsiglia. Dopo appena una stagione, il tecnico italiano lascia la squadra francese. La decisione è stata comunicata questa mattina, segnando la fine di un’esperienza breve ma intensa. I motivi della separazione non sono stati ancora resi noti, ma il club ha ringraziato De Zerbi per il lavoro svolto. Ora si apre un nuovo capitolo per l’allenatore, che potrebbe presto essere chiamato a guidare una nuova squadra.

De Zerbi. Si chiude ufficialmente l'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina dell' Olympique Marsiglia. Il club francese ha annunciato la separazione con un comunicato in cui si parla di decisione presa di comune accordo, al termine di una serie di confronti tra allenatore, proprietà e dirigenza. Nella nota diffusa dalla società si sottolinea come la risoluzione del rapporto sia stata considerata la soluzione migliore nell'interesse del club. L' Olympique ha voluto comunque ringraziare De Zerbi per il lavoro svolto, evidenziando il secondo posto conquistato nella stagione 202425, risultato che aveva riacceso l'entusiasmo dell'ambiente e riportato il Marsiglia ai vertici del campionato.

