Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia. Dopo settimane di tensioni e voci di addio, l’allenatore italiano ha ufficialmente rassegnato le dimissioni. La decisione arriva dopo i contrasti con la società e le difficoltà sul campo. Ora si cerca un nuovo tecnico per il club francese.

Tanto tuonò che piovve. Dopo i recenti contrasti e le continue voci di una separazione imminente, adesso è ufficiale: Roberto De Zerbi e il Marsiglia hanno deciso di non proseguire pìù insieme. Si chiude così, dopo un anno e mezzo, l’avventura del tecnico italiano sulla panchina del club francese. DE ZERBI E IL MARSIGLIA DIVORZIANO: IL COMUNICATO UFFICIALE “ L’Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano la fine della loro collaborazione di comune accordo. A seguito di una consultazione che ha riunito tutte le parti interessate della direzione del club-proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore-è stato deciso di optare per un cambiamento alla guida della prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - De Zerbi e il Marsiglia si dicono addio: il tecnico italiano rassegna le dimissioni

Il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, rompe il silenzio e dice chiaramente che non lascerà la squadra.

Dopo la sconfitta contro il Brugge e l’eliminazione dalla Champions League, Roberto De Zerbi rischia di perdere il posto sulla panchina del Marsiglia.

