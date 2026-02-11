De Zerbi riparte subito | ritorno clamoroso ecco dove

Roberto De Zerbi torna in Italia dopo aver lasciato il Marsiglia. Il tecnico ha già ricevuto una proposta da parte della Fiorentina, che si muove per portarlo sulla panchina viola. De Zerbi, che ha appena lasciato il club francese, è in cima ai desideri del nuovo direttore sportivo dei viola, Paratici. La trattativa è in corso e ancora non ci sono conferme ufficiali, ma il nome del tecnico sta facendo già molto parlare in città.

Il tecnico fresco di addio al Marsiglia è in cima ai desideri di Paratici, nuovo Ds della Fiorentina Roberto De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia. Le parti, di comune accordo, hanno deciso per il divorzio a seguito dell' umiliante sconfitta col Paris Saint-Germain. "Dopo discussioni tra tutti gli attori coinvolti nella gestione del club (proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore), si è deciso di apportare un cambiamento al timone della prima squadra – recita la nota ufficiale dell'OM – Si è trattato di una difficile decisione collettiva, presa dopo un'attenta riflessione nel migliore interesse del club, per rispondere alle sfide sportive di fine stagione".

