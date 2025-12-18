Marco Columbro clamoroso ritorno in tv | ecco dove

Dopo anni di assenza, Marco Columbro si appresta a tornare in televisione, sorprendendo i suoi fan. Questa volta, il suo ritorno avverrà sulla Rai, segnando una nuova importante tappa nella sua lunga carriera. I primi mesi del 2026 si preannunciano ricchi di emozioni e novità, con il pubblico pronto a riscoprire il talento di uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano.

Marco Columbro è pronto a tornare in televisione. Ma non sui canali Mediaset. Il suo nuovo "esordio" - alla Rai - è in programma nei primi mesi del 2026. Il conduttore avrà un appuntamento settimanale dedicato all'interno del programma Bella ma' su Rai 2, condotto da Pierluigi Diaco. Per lui una rubrica dedicata alle pratiche meditative e al benessere dello spirito. Tuttavia, non è ancora quello che Marco Columbro sognava. Lui infatti ha sempre desiderato il ritorno sul piccolo schermo per condurre una trasmissione tutta sua. L'azienda è indifferente. Ma, come sottolinea il settimanale diretto da Andrea Biavardi, Columbro " non si è mai fatto una ragione del perché Mediaset gli abbia chiuso le porte negli ultimi anni ".

Il ritorno di Columbro in tv: amarcord con Lorella Cuccarini. Malattia e polemiche sono alle spalle - Negli anni ’90 erano la coppia d’oro della tv italiana: Marco Columbro e Lorella Cuccarini, protagonisti di programmi cult come Buona Domenica e Paperissima, simbolo di un intrattenimento elegante e ... quotidiano.net

Marco Columbro: «Per la tv sono morto, mi scoccia elemosinare lavoro. Stefano De Martino non mi fa né caldo né freddo. Sabrina Ferilli non era il mio tipo» - «Dieci anni fa mi fecero un contratto di due anni, però non ho avuto nessun programma». leggo.it

Buon pomeriggio e buona domenica a tutte e tutti Stiamo entrando nelle festività ed ecco un caro saluto e augurio da parte di Marco Columbro . Tanti cari auguri di buone feste #marcocolumbro #eccellenze #auguri #buonefeste #2025 - facebook.com facebook

