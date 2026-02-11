De Zerbi fine della storia con il Marsiglia | risoluzione di contratto

De Zerbi lascia il Marsiglia. La società e l’allenatore hanno deciso di interrompere il rapporto di comune accordo. La stagione si era aperta con molte aspettative, ma alla fine i risultati non sono arrivati. La squadra non si è qualificata alla seconda fase della Champions League e ha subito una pesante sconfitta contro il Psg in campionato. Ora De Zerbi cerca una nuova sfida, mentre il Marsiglia si prepara a cambiare rotta.

La formula è quella della risoluzione contrattuale. Non un esonero ma comunque la fine prematura di una storia bellissima all'inizio e difficile con il passare dei mesi fino alle delusioni della mancata qualificazione alla seconda fase della Champions League e all'umiliante ko contro il Psg in campionato. Le due gocce che hanno fatto traboccare il vaso, anche se a scegliere di chiudere in anticipo sono stati sia il tecnico bresciano che la società. Che si andasse verso la separazione era chiaro da qualche giorno. Il comunicato notturno non ha fatto altro che certificare il tutto: "A seguito di discussioni che hanno coinvolto la dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di effettuare un cambio alla guida della prima squadra.

