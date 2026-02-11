De Zerbi fine della storia con il Marsiglia | risoluzione di contratto

Da panorama.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

De Zerbi lascia il Marsiglia. La società e l’allenatore hanno deciso di interrompere il rapporto di comune accordo. La stagione si era aperta con molte aspettative, ma alla fine i risultati non sono arrivati. La squadra non si è qualificata alla seconda fase della Champions League e ha subito una pesante sconfitta contro il Psg in campionato. Ora De Zerbi cerca una nuova sfida, mentre il Marsiglia si prepara a cambiare rotta.

La formula è quella della risoluzione contrattuale. Non un esonero ma comunque la fine prematura di una storia bellissima all’inizio e difficile con il passare dei mesi fino alle delusioni della mancata qualificazione alla seconda fase della Champions League e all’umiliante ko contro il Psg in campionato. Le due gocce che hanno fatto traboccare il vaso, anche se a scegliere di chiudere in anticipo sono stati sia il tecnico bresciano che la società. Che si andasse verso la separazione era chiaro da qualche giorno. Il comunicato notturno non ha fatto altro che certificare il tutto: “A seguito di discussioni che hanno coinvolto la dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di effettuare un cambio alla guida della prima squadra. 🔗 Leggi su Panorama.it

de zerbi fine della storia con il marsiglia risoluzione di contratto

© Panorama.it - De Zerbi, fine della storia con il Marsiglia: risoluzione di contratto

Approfondimenti su De Zerbi Marsiglia

De Zerbi-Marsiglia, è finita? Per la stampa francese si va verso la risoluzione del contratto

Dopo la sconfitta contro il Psg e l’eliminazione dalla Champions, il futuro di De Zerbi a Marsiglia sembra sempre più in bilico.

De Zerbi lascia il Marsiglia, risoluzione consensuale

Roberto De Zerbi lascia ufficialmente l'Olympique Marsiglia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su De Zerbi Marsiglia

Argomenti discussi: De Zerbi lascia l'Olympique Marsiglia: risoluzione consensuale; De Zerbi lascia l'Olympique Marsiglia. Separazione di comune accordo: lo strappo dopo lo 0-5 contro il PSG; De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia, ufficiale: i retroscena dietro la rottura e la decisione finale; Ufficiale, Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia: Decisione difficile presa nell'interesse del club.

de zerbi fine dellaDe Zerbi, fine della storia con il Marsiglia: risoluzione di contrattoRoberto De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia: le ragioni dell'addio (consensuale) e la storia di un allenatore bravissimo ma che fatica a consacrarsi definitivamente. panorama.it

de zerbi fine dellaDe Zerbi-Marsiglia, è finita! Risoluzione consensuale, è ufficiale: Difficile decisione collettivaIl tecnico italiano paga a caro prezzo l'eliminazione nella fase campionato della Champions League e il ko per 5-0 al Parco dei Principi contro il Psg ... tuttosport.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.