De Zerbi Marsiglia perché l’allenatore è andato via dal club francese Retroscena su quanto successo attraverso questo parole!

Roberto De Zerbi ha lasciato l’Olympique Marsiglia. La separazione è avvenuta in modo consensuale, ma i retroscena dietro questa decisione sono ancora al centro delle discussioni. L’allenatore italiano ha deciso di andare via, senza ufficializzare i motivi, e ora si cercano spiegazioni sulle reali ragioni di questa scelta. La notizia ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori, che si aspettavano una stabilità maggiore nel club francese.

Argomenti discussi: Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia: la sua avventura francese al capolinea; De Zerbi lascia il Marsiglia dopo la sconfitta per 5-0 contro il Psg; De Zerbi-Marsiglia, è finita. Nella notte il comunicato dell'Olympique: separazione consensuale; Dalla bruciante sconfitta col Psg alle liti interne: perché De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia.

De Zerbi e l’ultimo atto d’amore prima dell’addio a Marsiglia: ha rinunciato allo stipendioRoberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia, addio ufficializzato dal club francese nella notte. Un cambio di guardia in panchina molto chiacchierato per le presunte frizioni tra tecnico, ... fanpage.it

Perché l’addio di De Zerbi al Marsiglia è stato annunciato stranamente in piena notteCosa c’è dietro l’annuncio notturno del Marsiglia sulla separazione da Roberto De Zerbi. Il club aveva un motivo preciso, stando alla stampa francese. fanpage.it

