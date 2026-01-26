Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, si è confrontato con i giornalisti dopo la vittoria sul Lens, sottolineando con fermezza il suo orgoglio italiano. In risposta alle domande sulla sua nazionalità, ha evidenziato come, per alcuni, il passaporto possa influenzare l’attenzione, ma lui rimane fedele alle proprie radici. Un intervento che ha suscitato riflessioni sul ruolo dell’identità e del rispetto nel calcio internazionale.

Altra partita, altra polemica. È lo stile inconfondibile di Roberto De Zerbi che a Marsiglia ha trovato la piazza ideale per dare spettacolo, in campo e fuori. In campo, con la vittoria travolgente sul Lens (3-1), dopo il tonfo con il Liverpool (0-3). Fuori, con le sue dichiarazioni in contrattacco che hanno sempre effetti multipli. L'ultima è di ordine burocratico: “Con il passaporto francese – ha detto il tecnico italiano – sarebbe un po' diverso: io non ho padroni”. Nel mirino, a quanto pare, certi giornalisti che criticano “in malafede”, e oggetto di attenzione anche di un comunicato del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Zerbi alla stampa di Marsiglia: "Fossi francese per voi sarebbe diverso. Ma sono orgogliosamente italiano"

