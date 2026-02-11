L’Olympique Marsiglia cerca un nuovo allenatore dopo l’addio di De Zerbi. La società ha deciso di interrompere consensualmente il contratto e ora si cerca un sostituto. Un candidato si rende disponibile, e la squadra si prepara a una fase di cambiamenti. La maglia del Marsiglia aspetta di scoprire chi guiderà la squadra nella prossima stagione.

Un cambio di tono e di leadership sta caratterizzando l’Olympique Marsiglia, con la risoluzione consensuale del contratto che ha interrotto l’avventura di Roberto De Zerbi e aperto una fase di valutazione per la panchina. In campo, il club provenzale cerca una soluzione capace di restituire coesione all’ambiente e di guidare il progetto tecnico verso obiettivi concreti nel breve e nel medio periodo. La dirigenza dell’OM, guidata da Pablo Longoria e Mehdi Benatia, sta sondando profili compatibili con la storia del club. Habib Beye, ex capitano e figura nota ai tifosi, emerge come candidato prioritario, in linea con una scelta che possa restituire identità al gruppo e rafforzare il legame con la città. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Chi prenderà il posto di De Zerbi al Marsiglia? Un candidato è appena diventato disponibile.

Approfondimenti su De Zerbi Marsiglia

Il Marsiglia cerca un nuovo allenatore dopo l’addio di Roberto De Zerbi.

Dopo l’eliminazione dalla Champions, il Marsiglia si prepara a cambiare allenatore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su De Zerbi Marsiglia

Argomenti discussi: Svelato chi prenderà il posto di Andrea Pucci a Sanremo 2026; Chi è Josh D'Amaro, il nuovo ceo di Disney che prenderà il posto di Bob Iger; Conad annulla un evento a Pucci, lui commenta: Se va avanti così dovrò chiedere l'elemosina. Chi prenderà il suo posto al Festival?; Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta di riparazione.

Sanremo 2026, chi prende il posto di Andrea Pucci: spunta il nome scelto da Carlo Conti, l’indiscrezioneSanremo 2026 cambia volto: dopo il ritiro di Andrea Pucci, secondo il settimanale Chi sarebbe già stato individuato chi prende il suo posto. donnaglamour.it

Sanremo 2026, chi prenderà il posto di Andrea Pucci? L'indiscrezione bombaCome saprete come co-conduttore al fianco di Carlo Conti per la terza serata di Sanremo 2026 avrebbe dovuto esserci Andrea Pucci. Il comico però, dopo le polemiche e gli insulti ricevuti, ha deciso di ... notizie.it

Conad annulla un evento a Pucci, lui commenta: “Se va avanti così dovrò chiedere l’elemosina”. Chi prenderà il suo posto al Festival x.com

E Mo "Morto un papà se ne fa un altro" diceva la nonna. E la domanda che monta sui social in questi giorni è "E mo chi prenderà il posto di Pucci a Sanremo". Questi sono i problemi che teniamo nella nostra nazione. Meh, tra i nomi che girano ci sta pure il s - facebook.com facebook