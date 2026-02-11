Roberto De Zerbi ha lasciato l’Olympique Marsiglia. Il club ha annunciato la risoluzione consensuale dell’accordo con l’allenatore. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso il sito del club, senza ulteriori dettagli.

Roberto De Zerbi non è più l’allenatore dell’ Olympique Marsiglia. È quanto ha comunicato lo stesso club in una nota ufficiale pubblicata sul suo sito. “L’Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano la fine della loro collaborazione di comune accordo “, si legge nel comunicato. “A seguito di una consultazione che ha riunito tutte le parti interessate della direzione del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – è stato deciso di optare per un cambiamento alla guida della prima squadra. Una decisione collettiva, difficile, presa dopo un’approfondita riflessione nell’interesse del club per rispondere alle sfide sportive di questa fine di stagione”, prosegue il club. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - De Zerbi lascia Olympique Marsiglia, risoluzione consensuale

Dopo la sconfitta contro il Psg e l’eliminazione dalla Champions, il futuro di De Zerbi a Marsiglia sembra sempre più in bilico.

Ethan Nwaneri, giovane talento dell’Arsenal, sta per trasferirsi al Marsiglia.

