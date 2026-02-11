De Zerbi lascia il Marsiglia separazione di comune accordo

Roberto De Zerbi lascia l’Olympique Marsiglia. La separazione tra l’allenatore e il club francese si è conclusa a febbraio 2026, con un accordo tra le parti. La notizia ha fatto parlare sia in Francia che in Italia, lasciando molti a chiedersi cosa succederà adesso.

La separazione tra Roberto De Zerbi e l’Olympique Marsiglia, avvenuta “di comune accordo” a febbraio 2026, ha scosso l’ambiente calcistico francese e italiano. L’addio dell’allenatore italiano al club transalpino, giunto dopo una stagione che non ha pienamente risposto alle aspettative, solleva interrogativi sul futuro del Marsiglia e sul prosieguo della carriera di De Zerbi. La notizia, riportata da fonti giornalistiche, ha colto di sorpresa molti addetti ai lavori e tifosi. De Zerbi aveva accettato la sfida del Marsiglia con l’ambizione di riportare il club tra le potenze del calcio europeo. L’arrivo sulla panchina del club era stato accolto con entusiasmo, alimentando la speranza di un rilancio dopo stagioni altalenanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

