De Zerbi lascia il Marsiglia risoluzione consensuale

Roberto De Zerbi lascia ufficialmente l'Olympique Marsiglia. Dopo mesi di voci e trattative, il club francese ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore italiano, che si separa dalla squadra senza polemiche. La decisione è stata presa di comune accordo, mettendo fine a un’esperienza che durava da qualche tempo. Ora si cerca una nuova strada per De Zerbi, mentre il Marsiglia dovrà trovare un sostituto in fretta.

Ufficiale il divorzio fra il tecnico italiano e il club francese. MARSIGLIA (FRANCIA) - E' finita l'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina dell'Olympique Marsiglia: come comunicato nella notte dal club francese, è ufficiale il divorzio "di comune accordo" con il 46enne tecnico italiano, arrivato in Francia nell'estate del 2024. "A seguito di consultazioni che hanno coinvolto tutti gli attori della dirigenza del club - proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore - si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra", si legge nella nota dell'OM.

