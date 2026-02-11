Roberto De Zerbi ha ufficialmente lasciato il Marsiglia. Dopo settimane di trattative, il club e l’allenatore hanno trovato un’intesa per risolvere il contratto in modo consensuale. Ora il tecnico italiano è libero di cercare una nuova squadra o di prendersi una pausa. La decisione mette fine a un rapporto che, fino a poco tempo fa, sembrava stabile.

Il legame tra Roberto De Zerbi e l'Olympique de Marseille si chiude mediante una risoluzione consensuale dell’accordo. Dopo un periodo di guida sfociato in risultati significativi, entrambe le parti hanno concordato di interrompere la collaborazione per avviare una nuova fase, mantenendo il focus sulle esigenze sportive del club. Un processo decisionale che ha coinvolto l’intero organo dirigenziale ha portato a una scelta condivisa, orientata a privilegiare l’interesse sportivo del club nel finale di stagione. Dopo un confronto tra proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore, si è giunti a una cambiare guida della prima squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - De Zerbi lascia il Marsiglia: risolto il contratto d'accordo

Roberto De Zerbi lascia ufficialmente l'Olympique Marsiglia.

Ethan Nwaneri, giovane talento dell'Arsenal, sta per trasferirsi al Marsiglia.

