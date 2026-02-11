De Zerbi e l'ultimo atto d'amore prima dell'addio a Marsiglia | ha rinunciato allo stipendio

Questa notte il Marsiglia ha annunciato ufficialmente la separazione da Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano ha deciso di lasciare il club, rinunciando anche al suo stipendio. La sua avventura in Francia si conclude così, lasciando molti tifosi sorpresi e delusi.

Roberto De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia, addio ufficializzato dal club francese nella notte. Un cambio di guardia in panchina molto chiacchierato per le presunte frizioni tra tecnico, dirigenza e giocatori. Spazzate via dallo stesso allenatore italiano che ha compiuto il gesto decisivo perché tutto avvenisse senza alcun intoppo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su De Zerbi Marsiglia

Il tecnico del Marsiglia, De Zerbi, potrebbe perdere la panchina.

Questa mattina il Marsiglia ha comunicato ufficialmente l’addio di Roberto De Zerbi, ma la notizia è arrivata in modo inaspettato, in piena notte.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su De Zerbi Marsiglia

Argomenti discussi: De Zerbi-Marsiglia, è finita. Nella notte il comunicato dell'Olympique: separazione consensuale; De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia, ufficiale: i retroscena dietro la rottura e la decisione finale; Dalla bruciante sconfitta col Psg alle liti interne: perché De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia; L'esperienza con De Zerbi, i gol col Trento e ora anche il primo figlio.

De Zerbi-Marsiglia è finita: risoluzione consensuale del contrattoAccordo fra Roberto De Zerbi e il Marsiglia per la separazione consesuale del rapporto. La decisione arriva al culmine di un periodo ricco di polemiche e che fa seguito alla brutta sconfitta subita in ... sport.sky.it

Il Marsiglia ufficializza l’esonero di De Zerbi, quella volta che disse l’Atalanta non mi è simpaticaL'allenatore bresciano è stato sollevato dall'incarico, non è più l'allenatore del Marsiglia: futuro in Italia per lui? calcioatalanta.it

Cronache di spogliatoio. . Il riassunto dell’ultimo, pazzo, mese dell’OM, che ha portato alla separazione con De Zerbi. a cura di @cosimo.bartoloni #cronachedispogliatoio #dezerbi - facebook.com facebook

Il riassunto dell’ultimo, pazzo, mese dell’OM, che ha portato alla separazione con De Zerbi. a cura di @CosimoBartoloni 1/13 x.com