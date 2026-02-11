De Zerbi e l'ultimo atto d'amore prima dell'addio a Marsiglia | ha rinunciato allo stipendio

Questa notte il Marsiglia ha annunciato ufficialmente la separazione da Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano ha deciso di lasciare il club, rinunciando anche al suo stipendio. La sua avventura in Francia si conclude così, lasciando molti tifosi sorpresi e delusi.

Roberto De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia, addio ufficializzato dal club francese nella notte. Un cambio di guardia in panchina molto chiacchierato per le presunte frizioni tra tecnico, dirigenza e giocatori. Spazzate via dallo stesso allenatore italiano che ha compiuto il gesto decisivo perché tutto avvenisse senza alcun intoppo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

