De Zerbi rischia l'esonero dopo l'eliminazione in Champions | il Marsiglia si allena senza di lui

Il tecnico del Marsiglia, De Zerbi, potrebbe perdere la panchina. La società lo ha convocato e sembra aver già deciso di valutare il suo futuro. Dopo l’eliminazione in Champions, le voci di un possibile esonero si fanno sempre più insistenti. Intanto, i giocatori si allenano senza il loro allenatore, in attesa di decisioni ufficiali.

Il Marsiglia si allena in vista del prossimo impegno di campionato ma senza De Zerbi: l'allenatore è stato convocato dalla società, rischia grosso dopo l'uscita dalla Champions.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su De Zerbi Marsiglia Marsiglia, De Zerbi deluso dopo l’eliminazione dalla Champions: «Il responsabile sono io, è stata una vergogna» Dopo la sconfitta contro il Benfica, Roberto De Zerbi si è presentato ai microfoni con il volto teso e gli occhi lucidi. La cocente eliminazione del Marsiglia di De Zerbi dalla Champions lascerà scorie profonde nel club (L’Equipe) Il Marsiglia di De Zerbi esce con le ossa rotte dalla Champions League, sconfitto 3-0 dal Bruges e con il gol allo scadere del portiere del Benfica che ha consegnato i playoff ai portoghesi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su De Zerbi Marsiglia Argomenti discussi: ? Roma, senti De Zerbi: Robinio Vaz mi ricorda Osimhen, ma rischia di perdersi se…; I verdetti finali in Champions: l’Inter può ritrovare Mou, per la Juve incubo Galatasaray; De Zerbi difende Fabregas: Disonestà e scorrettezza! Come me 10 anni fa; Pazzesco Mou! Benfica ai playoff grazie al gol del portiere. De Zerbi out!. De Zerbi rischia l’esonero dopo l’eliminazione in Champions: il Marsiglia si allena senza di luiIl Marsiglia si allena in vista del prossimo impegno di campionato ma senza De Zerbi: l'allenatore è stato convocato dalla società, rischia grosso dopo ... fanpage.it De Zerbi distrutto dopo l’umiliazione del Marsiglia: Io vado dritto. Una vergogna e chiedo scusaIl tecnico italiano del Marsiglia, Roberto De Zerbi è apparso a pezzi in conferenza stampa dopo il terribile KO con il Bruges che è costata l'eliminazione ... fanpage.it Il Marsiglia crolla in casa e rischia di allontanarsi dalle prime in classifica in Ligue 1. Contro il Nantes, la squadra di De Zerbi perde restando in 9 per le espulsioni di Vermeeren e Nadir. L'OM è ancora 3º, ma il PSG può andare a +7 con una vittoria. E intanto il x.com Roberto De Zerbi non cerca alibi. L’allenatore dell'OM, visibilmente scosso dopo l'eliminazione dalla Champions League, ha commentato così una serata inaccettabile Le sue parole - https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/de-zerbi-duro-in-13-anni- - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.